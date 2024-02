La incipiente y frágil apertura democrática para la comunidad afromexicana, se mide este 2024

México tenía una deuda pendiente con su población afro, a quien mantuvo invisibilizada hasta el censo de 2020. En dos siglos como nación libre, los mexicanos con raíces africanas se hallaban fuera hasta del imaginario colectivo. El movimiento que buscó sacarlos del anonimato inició en 1997 y demoró 18 años para que el Inegi emprendiera un primer conteo preliminar en 2015. El ejercicio sirvió para que 1.3 millones se identificara como afrodescendiente, un número que casi se duplicó cinco años más tarde, con una encuesta irregular emprendida en plena pandemia, que dejó la cifra en 2 millones 576 mil 213. Bajo ese nuevo paradigma se ha dado un avance -así sea a cuentagotas- dentro del mapa electoral. En 2021 la Cámara de Diputados recibió a seis legisladores registrados como parte de la comunidad, un representativo que, pese a sus controversias, habrá de crecer en representatividad este año.

La irrupción de afrodescendientes en contiendas electorales es tan nueva como frágil. En las presidenciales de 2018 carecían aún de reconocimiento constitucional y por lo tanto estaban excluidos de cualquier proceso federal. La intercensal de 2015 y la inminencia del conteo formal de 2020, llevó al Instituto Nacional Electoral a emitir un acuerdo mediante el cual se conminaba a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a una parte representativa de población afromexicana. Pero un acuerdo que insta, por muy general que sea, deja un sinfín de resquicios por los que se cuelan los falsos descendientes de africanos. O peor: sin la obligatoriedad de una ley, puede sacarlos de la jugada en cualquier momento. “Lo que se busca es que haya cuotas específicas, que no sea solo por un acuerdo”, dice María Celeste Sánchez Sugía, activista en afrodescendencias y Senadora suplente por la CDMX. “Si se mantienen las cosas como están, en el momento en el que el INE no crea conveniente o no crea importante que tenemos que ocupar estos espacios, pues simplemente ya no se dan y esto se termina”.

Sánchez, doctorada en Ciencias Biomédicas por la UNAM, es la primera afromexicana en ejercer como Senadora de la República. Lo hizo entre octubre de 2020 y comienzos del verano de 2022, como suplente de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Es decir, no fue por una acción afirmativa. Con una madre nacida en Cuajinicuilapa, la ciudad con mayor población afrodescendiente, en la Costa Chica de Guerrero, Sánchez no se reconoció como tal sino hasta hace una década, a los 22 años. Metida de lleno en el activismo, buscó información de su historia familiar, de sus tradiciones y costumbres. Su madre -quien de hecho se asume como persona negra- había llegado a la capital mexicana con 17 años, en medio de un contexto de discriminación y falta de reconocimiento institucional. El fenotipo, sin embargo, no es lo único que define el linaje. De ahí que el movimiento por la reivindicación está centrado ahora en incentivar la búsqueda personal de la raíz. “Hay estados como Chihuahua, como Durango o como Puebla en donde hay mucho racismo, mucha discriminación. Estados en donde no hay un trabajo desde el movimiento, desde asociaciones civiles; no hay un trabajo organizado y por lo tanto pensarías que no hay población afromexicana, que solo existe en la costa de Guerrero y Oaxaca. Pero lo cierto es que ahí es donde comenzó el trabajo de las asociaciones y de la Academia. Entonces, si buscamos más allá de la apariencia, no somos 2.5 millones, somo muchos más. Lo que falta es trabajar en la visibilización, en lograr que más personas se identifiquen como afrodescendientes”.

-El reconocimiento formal de 2.5 millones de afrodescendientes les permite, así sea por acuerdo con los partidos políticos, una representación legislativa que antes de 2021 no se tenía. ¿Es suficiente?

-Somos el 2% de la población total en general, pero no podríamos -o al menos yo estoy en desacuerdo y muchos compañeros también- simplemente decir: ‘Ah, bueno es el 2%, entonces toca el 2% del Congreso’. ¿Por qué? Porque llevamos años, siglos siendo invisibilizados, siglos sin haber estado en este tipo de espacios, y en lugares en donde podríamos ser parte de la representación.

Por ello tenemos años de retraso en la búsqueda por nuestros derechos, y por eso es que no podemos hacerlo dependiendo del porcentaje de la población, sabiendo también que si bien es cierto que somos 2.5 millones de personas que se reconocen en todo el país, este no es un número verdadero. Cuando se realizó el censo 2020, fue justo en el momento que comenzó la pandemia, y el censo paró una semana antes de lo que se tenía previsto. Así que tenemos bases para sostener que no somos 2.5 millones de afromexicanos. Somos muchas más personas.

-Desde 2021 la población afromexicana tiene seis miembros en el Congreso Federal, aunque cinco de ellos no son reconocidos como parte de la comunidad. ¿Pueden evitarse este tipo de apropiaciones?

-Es necesario establecer filtros. No puedes llegar y postularte con solo decirte afrodescendiente sin que exista una cercanía ni con las tradiciones ni con las costumbres de la comunidad. Desde luego tenemos el derecho a identificarnos como queremos, pero tendríamos que estar pensando en términos de que no cualquiera llega un día y dice: ‘Ah, soy una persona afro, o soy una persona indígena, o soy una persona de la comunidad LGBT’. Se requiere de un proceso de reconocimiento a través de las tradiciones, a través de las costumbres y también -al menos en mi caso- de un fenotipo, con una historia de vida, una historia familiar de costumbres y tradiciones.