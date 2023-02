‘ENAMORAR’ A LOS MEXICANOS

Las empresas astutas han cortejado a sus empleados con extras como comidas de calidad y transporte al trabajo. Pero Man Wah y otras empresas chinas responden a los jefes en China, que están condicionados hacia el ahorro mientras piensan en los trabajadores como fácilmente remplazables.

Encontrar proveedores locales también es un desafío. Según los términos del acuerdo comercial de América del Norte, los fabricantes deben emplear porcentajes mínimos de piezas y materias primas de la región para calificar para el acceso libre de impuestos a los demás países del bloque.

Hace tres años, Lenovo, el fabricante chino de computadoras, abrió una nueva fábrica en Monterrey dedicada a fabricar servidores, los dispositivos que almacenan datos para la computación en la nube.

Hasta el año pasado, Lenovo traía un componente crucial, las llamadas placas base, desde una fábrica en China. Pero a medida que se intensificaron los problemas de transporte internacional, la empresa cambió a un proveedor en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Lenovo también dejó de importar materiales de embalaje de China y, en cambio, los compra en México.

Pero continúa importando muchos componentes clave de China, desde dispositivos de memoria hasta cables especializados.“No existe una cadena de suministro para estas cosas en México”, dijo Leandro Sardela, director de operaciones occidentales de la empresa.

