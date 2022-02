“La Mansión del Bienestar”; nombran casa de hijo de AMLO en Google Maps

“Se quejaban de la “corrupción” y resultaron peores” se puede leer en una de las más de 100 reseñas en la ubicación de “La casa de los austeros”, con una calificación de 1.6 estrellas en Google Maps.

TE PUEDE INTERESAR: “Su esposa tiene dinero, no tiene nada que ver con el gobierno”, afirma AMLO sobre su hijo José Ramón

Mientras que en la opción de agregar fotografías se han publicado imágenes del reportaje, de los viajes de López y Adams, así como memes y videos de la mañanera de AMLO.

El Presidente de México afirmó que “en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado”. También agregó que “al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno”, refiriéndose a su nuera Carolyn Adams, esposa de José Ramón López.