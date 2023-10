¿La receta del éxito? Sheinbaum suma adeptos del PRI, PAN y académicos, como lo hizo AMLO en su campaña

Claudia Sheinbaum tiene algo claro para las elecciones de 2024: superar los votos que obtuvo AMLO en 2018, visualizando tener más de 30 millones de votos y asegurarse la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, algo que el actual Presidente de la República no pudo lograr, a pesar de ser el candidato más votado en la historia de México.

Incorporarse al movimiento es participar sin estar afiliado a ningún partido: “Yo apoyo a Claudia y voy a promoverla y voy a hacer Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y voy a apoyar la formación de comités por colonia, por barrio, por sección electoral. No son de Morena, no son del PT (Partido del Trabajo), no son del Verde, son comités del movimiento, o sea, no están haciendo una actividad partidaria” , explicó Gerardo Fernández Noroñ a, vocero de Claudia Sheinbaum, durante una de sus videocharlas.

En 2018, López Obrador sumó a ex panistas como Germán Martínez, Gabriela Cuevas y Lilly Téllez , así como a priistas como E steban Moctezuma o Nancy de la Sierra , y opositores de toda su vida política como Alfonso Romo . Ahora, Sheinbaum Pardo ha aceptado adhesiones de panistas como Rommel Pacheco y priistas como Eviel Pérez Magaña o Jorge Carlos Ramírez Marín , entre otros a nivel local en diferentes estados.

“Yo entiendo el malestar, a veces con cierta carga de sectarismo, no pocas con razón de compañeras y compañeros del movimiento que han sido desplazadas por gente que nos combatía todavía hasta hace un minuto”, afirmó Fernández Noroña.

Claudia Sheinbaum, por su parte, ha citado a Heberto Castillo , un referente de la izquierda, para explicar el motivo de estas adhesiones: “ Aquí a veces no importa de dónde venimos, sino coincidir a dónde vamos... y aquí coincidimos en que vamos a continuar la transformación de la vida pública de México, aquí coincidimos en c ontinuar con el legado de Andrés Manuel López Obrador”.

En 2017, López Obrador planteó “una nueva forma de hacer política” en un acto en Morelia, donde llamó “a todos los mexicanos, no solo a simpatizantes y ciudadanos independientes, sino también a los militantes de otros partidos” a unirse a su eventual candidatura.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Coahuila, Claudia Sheinbaum llama a mantener la unidad en la 4T

CLAUDIA SHEINBAUM AFIRMA QUE NO HABRÁ NEGOCIACIONES SECRETAS

En cuanto a las diversas candidaturas, Claudia Sheinbaum ha sido muy clara con la militancia partidista, primero que no se meterá, después que no habrá negociaciones “en lo oscurito”, que no hay algún acuerdo con las nuevas sumas a su proyecto y que el método para elegir a los abanderados de la 4T será mediante las encuestas.

“No nos chupamos el dedo, no somos ingenuos y habrá gente que viene de otros partidos que quiera ser candidata, pues no hay un acuerdo para ellos, no hay un trato especial, que se inscriban (en el proceso interno)”.

“Es muy difícil que el Consejo de Morena les diga a los que acaban de llegar: ‘pásele’; tienen que pasar ese duro filtro y luego tienen que ganar la encuesta, difícil para algunos, por ejemplo, Eviel (Pérez Magaña) en Oaxaca, la rechifla que se llevó fue cabroncísima, si quiere ser candidato a algo, yo creo que ni de regidor de Oaxaca pasa en este momento, la gente fue muy dura o fue el caso de algunos ex militantes del PRI en Culiacán, Sinaloa”, enfatizó Fernández Noroña.