Claudia será el blanco de Xóchitl; traza oposición (¡al fin!) estrategia para salir del estancamiento

CDMX.- De ahora en adelante, Xóchitl Gálvez dirigirá la confrontación contra Claudia Sheinbaum, su rival a vencer en las elecciones del 2024, y no al presidente Andrés Manuel López Obrador, o al menos ese es plan que ha trazado el quipo de quien será la candidata de la oposición.

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, el equipo de campaña de la oposición al fin pudo sentarse a diseñar, en una encerrona este fin de semana, una estrategia que haga salir a Xóchitl del estancamiento en el que se encuentra.

“Una de las primeras conclusiones fue abandonar la confrontación directa con López Obrador y poner en la mira a Claudia Sheinbaum. Contra ella es la campaña, a ella tiene que ganarle, no a él”, refiere el editorialista en su artículo de hoy.

Las últimas encuestas sobre preferencias electorales del 2024 ponen a Gálvez lejos de la aspirante presidencial puntero, Sheinbaum, quien le saca entre 50 y 30 puntos de diferencia.

Gálvez, al menos en entrevistas, minimizó tales encuestas al señalar que se trataba de propaganda de quien las pagaba y que eran “de risa” los resultados, aunque reconoció que llevaba desventaja, pero entre 9 y 14 puntos.

“Tranquilos, todavía no empiezan las campañas oficiales... Estamos preparándonos para ir a muerte a la campaña y pues yo lo único que creo es que no me echo para atrás... siempre he venido de hasta abajo, la señora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente y de verdad no me espantan”, refirió el 4 de octubre.