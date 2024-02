La representatividad legislativa está lejos, pero la comunidad LGBTIQ+ puede inclinar la balanza electoral en 2024

La de Villanueva y el resto de la población LGBTIQ+ que busca una mayor representatividad parlamentaria para aminorar la violencia y discriminación de la que son sujetos, lo mismo que otros núcleos vulnerables como personas de pueblos originarios, barrios, afrodescendientes o con discapacidad, requiere de voluntad y compromiso a prueba de balas. Y de un imaginario con malla de cota. “Creo que nunca vamos a lograr tener un marco jurídico absolutamente representativo si no hay voluntad interna en los partidos. Es decir, sí te puede obligar la ley electoral, pero mientras los partidos sigan generando resistencias a abrir espacios, no vamos a lograr una representación cabal” , reflexiona congresista. “Esto también tiene que ver con la capacidad que como población logremos tener de organizarnos en torno a un proceso electoral. Nosotros mismos, nosotros mismes desde los partidos de izquierda y progresistas, estamos construyendo una plataforma que lo que busca es, en primer lugar, construir una agenda de gobierno que atienda las demandas históricas, que disminuyan las brechas de desigualdad, pero también una plataforma que le demuestre a los partidos la importancia que tiene el voto de la diversidad sexual en un proceso electoral. Nuestros votos pueden lograr cambiar el resultado de una elección, pero tenemos que demostrarlo con organización y estamos trabajando en ello” .

“Y a nivel local lo hemos visto con América Rangel, que se ha encargado incluso de distorsionar y manipular las exigencias de los derechos de las infancia trans, al punto de hacer parecer que en la agenda de la sociedad civil se pretende impulsar el derecho de que las infancias puedan tener acceso a tratamientos hormonales, cuando eso es una una mentira. La agenda no pugna por facilitarles a las instancias tratamientos hormonales, sino que es una una perspectiva diferente desde la educación integral, desde el reconocimiento y el acompañamiento, no desde lo que ella pretende hacer creer que es obligar a las infancias a someterse a un tratamiento hormonal para su reasignación”.

En las elecciones de 2021 estuvieron en juego 20 mil 435 cargos. Además del Congreso federal, estuvieron en disputa 15 gubernaturas y 30 congresos locales, así como mil 900 presidencias municipales. De ese gran pastel, las personas LGBTIQ+ obtuvieron demasiado poco. Las medidas afirmativas no se aplicaron de manera obligatoria en todas las entidades y en una mayoría de casos los partidos políticos salvaron la recomendación del INE abriendo candidaturas que de antemano se sabían perdidas. Proporcionalmente, Movimiento Ciudadano figuró con un mayor número de postulaciones, y hasta el PAN presentó a más si se compara con las propuestas de Morena. La diferencia, sin embargo, es que las únicas candidaturas con escaño seguro fueron las de éste último.

Con un escenario así, funciona quedarse con los saldos positivos, o aquellas acciones que pueden generarlos, como Nación Orgullo, señala Samuel Guzmán. El bloque permite dimensionar el tamaño de la representación LGBTIQ+, algo que no pudo hacerse en 2021, y potenciar el lobby en el contexto de las candidatas presidenciales.

“En lo personal confío que Claudia Sheinbaum puede ser una gran aliada. No puedo decir lo mismo de Xóchitl Gálvez, no tanto por ella, sino por los partidos de los que es candidata. Los grupos políticos que la postulan ya han demostrado sistemáticamente estar en contra del reconocimiento de derechos de la diversidad. Si acaso se salva el PRD, pero con el PRI y el PAN no podemos tener garantías. Sobre todo con el PAN, que pareciera que por política o definición estatutaria siempre está bloqueando y oponiéndose a cualquier tipo de política o reforma legislativa que tenga que ver con reconocimiento de derechos de la población sexodiversa”, prosigue Guzmán. “Dentro de esos partidos (PAN y PRI) desde luego existe la diversidad. Hay gente que está haciendo su lucha desde el interior. Si bien dudo que sus acciones vayan a consolidar en el corto o mediano plazo, da gusto saber que no pierden la esperanza y que creen que van a convencer y a cambiar, que son los caballos de Troya en estos partidos, particularmente el PAN”.

El cambio es un tema también generacional. O cosa del tiempo.