El expresidente Felipe Calderón se encuentra bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con el diario Milenio, la Unidad que encabeza Pablo Gómez ha reforzado una investigación en contra del exmandatario y ha encontrado evidencias que podrían dar pie a nuevas denuncias penales relacionadas con los contratos por más de 745 millones de dólares que beneficiaron a Genaro García Luna y por lo que el gobierno mexicano puso una denuncia en Miami, Florida.

De acuerdo con una nota firmada por la reportera Jannet López Ponce, la UIF reforzó durante el último año la investigación a la par de que avanzaba el juicio en Estados Unidos en contra de García Luna, quien fue hallado culpable este martes por el jurado.

Pablo Gómez confirmó a Milenio que la investigación contra Calderón sigue abierta y cuenta con nuevas evidencias.

“No (se ha cerrado), no, a Calderón se le sigue analizando, no se ha suspendido el análisis de Calderón y de ninguna persona vinculada o posiblemente relacionada con García Luna”, señaló.

Gómez dijo que han encontrado nuevos elementos, pero rechazó detallarlos por sigilo y en respeto al debido proceso.

La investigación que relaciona a Calderón está vinculada con los contratos que habrían beneficiado a García Luna por 745 millones 879 mil 384 dólares.

Dichos contratos, apunta el medio, abarcan el periodo de febrero de 2009 hasta abril de 2018, es decir, bajo las presidencias de Calderón y del priista Enrique Peña Nieto.

Los contratos involucran tanto a la Policía Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como a la Procuraduría de la Ciudad de México, en tiempos de Miguel Ángel Mancera.

Las autoridades, incluso, han detectado que las empresas Nyce Systems, Nunvav Inc y Nunvac Technologies Inc de García Luna no lograron cobrar la totalidad de los contratos, pero sí la gran mayoría.

“Y sigue el análisis, no se ha terminado, este análisis lo hemos hecho en el gobierno y seguimos revisando”, añadió.

García Luna fue hallado culpable por el jurado de su juicio por cinco delitos, cuatro de ellos por narcotráfico, y será hasta el próximo 27 de junio cuando se le dicte sentencia.

Tras difundirse el fallo de culpabilidad, el expresidente Felipe Calderón dijo que eso estaba siendo usado políticamente en su contra. Y afirmó que durante su gobierno luchó con “toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos”.

Con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno. También conté con el apoyo y reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos, en el marco de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad y siempre con respeto a nuestras leyes y a la soberanía nacional.

