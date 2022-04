¿Las amigas de Debanhi Escobar dicen la verdad?... imágenes la muestran ‘descontrolada y agresiva’ (video)

“Ella estaba tomando y de repente dijo ‘ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos’ y yo le dije ok, si quieres”, declaró Sarahí , quien agregó que fue cuando pidieron un taxi por aplicación para ir a otra fiesta, que ya había terminado, y después se fueron a la Quinta de la PGR, en el municipio de Escobedo.

Ante esto, Debanhi pide que vayan a un tercer lugar, una quinta, y ya eran como las 12:30 de la noche, pero tampoco había nada en ese lugar, aunque ahí se acercan a un grupo de 6 chavos con quienes se van a otra fiesta cerca, ya en Escobedo.

Para esto, Ivonne le pregunta al operador del auto que a qué hora terminaba de trabajar, a lo que él dijo que a las 6 de la mañana, y le pide el teléfono explicándole que más tarde le volverían a hablar pues “les dio confianza”, ya que “en ningún momento les faltó al respeto en el camino”.

Al llegar al lugar Debanhi entra primero y ella se topa a una amiga suya con la que empieza a charlar un poco en lo que Debanhi se fue al baño, pero rápidamente tuvieron que abandonar el lugar ya que también estaba terminando esa fiesta.

Narraron que Debanhi “Se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso ella sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le dijo que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca”.

Mientras tanto, Ivonne le habla al chavo del Didi para que vaya por ellas nuevamente, pero Debanhi se puso a manotear y a decir que no quería irse con ellas y se va sola en el auto, por lo que la dejaron ir pensando que ya se quería ir a su casa.

20 minutos después de haber ingresado, a la 01:47 horas, Debanhi sale corriendo y un chico detrás de ella. En ese instante se les mira pelear, mientras ella manotea. Luego sale otro joven y al menos otros 7 que la rodean.

A las 03:55 del 9 de abril vuelve el DiDi; sube Debanhi atrás del auto y su amiga, luego otra persona se acerca a hablar al auto.

Las amigas compartieron un audio del taxista que les dice que le pidió el teléfono de su mamá a Debanhi pero ella no quiso dárselo y le dijo que se quería bajar ahí en la quinta donde las recogió y que ella caminó hasta la carretera, donde tomó la icónica foto de la joven.

David, el conductor de Didi, les envía otro mensaje donde les explica que mejor se retiró porque no la podía llevar a la fuerza y no se quería meter en problemas pues ella se quiso bajar.

“Vengan por ella porque anda grave, no vaya a hacer una loquera, ya la dejé ahí, me dice que su papá es abogado y que me va a meter en problemas”, dice un audio del chofer, en el cual hasta les pregunta a las jóvenes que qué le dieron porque se veía como drogada, a lo que Sarahí responde que solo tomaron alcohol, aunque Debanhi se separaba continuamente de ellas y no saben si consumió otra cosa.

Finalmente, las jóvenes comentan que ellas ya no tenían recursos para regresar por Debanhi, pues ya estaban muy lejos de ese lugar.