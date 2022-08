Laura Zapata... Tras llamar ‘huevones’ a mexicanos y a beneficiarios de Pensión del Bienestar, la actriz se retracta (video)

Ante la polémica levantada por su comentario donde la Laura Zapata aseguraba que somos un ‘país de huevones’ esto por los programas sociales que otorga el gobierno federal como la Pensión del Bienestar para adultos mayores y la beca Benito Juárez para estudiantes , la malvada de las telenovelas se retractó, al señalar que no todos los mexicanos son así, por lo que pidió no amarrar “navajas”.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿qué nos pasó a los mexicanos?”, cuestionó.

Luego de esta declaración, la hermana de Thalía se volvió tendencia en redes sociales y hasta sus palabras llegaron a la Mañanera donde el mandatario la ‘regañó’, llamándola ‘clasista’ y ‘racista’.

“Ese es el clasicismo, si el pueblo de México fuera un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte, y ahí está el ejemplo de nuestros hermanos migrantes (...) pero a lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos”, dijo AMLO.

La actriz continuó la controversia en Twitter al responder a AMLO: “Ahora sí me hicieron el día. Me acusan de Racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de @carlosalazraki de verdad qué nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los q siempre dicen y q si estoy amargada, vieja, fea”.