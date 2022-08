$!Luego del ‘regaño’ de AMLO en la Mañanera, Laura Zapata agradece a quienes la volvieron tendencia en redes

“Ese es el clasicismo, si el pueblo de México fuera un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte, y ahí está el ejemplo de nuestros hermanos migrantes (...) pero a lo mejor la señora no sabe que ese el el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos”, dijo AMLO.

Entre las opiniones de Laura Zapata que molestaron a López Obrador fue cuando dijo: ““Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? deme, deme’, y este (López Obrador) les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes”.

La actriz continuó la controversia en Twitter al responder a AMLO: “Ahora sí me hicieron el día. Me acusan de Racista y clasista por exponer mi pensamiento en el programa de @carlosalazraki de verdad qué nivel, les molestan las verdades y entonces la lluvia de insultos, los q siempre dicen y q si estoy amargada, vieja, fea”.

Publicidad

Y continuó: “Pobre, que si me paga la derecha, que vivo en la tribulación porque mi hermana @thalia se casó con un rico, que si soy de taraVisa, que si vivo un calvario porque mi hermana es mas famosa que yo, que no soy famosa porque hace años no hago nada... jajajaja !!! Que divertidos”.