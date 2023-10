Lilí Brillanti desmiente vínculo con Arturo Beltrán Leyva; emprenderá demanda contra Anabel Hernández

LILÍ MUESTRA DECEPCIÓN POR FALTA DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

Durante la conferencia de prensa, Brillanti expresó su desilusión con Anabel Hernández por no haberse acercado a ella para obtener su versión de los hechos antes de publicar la información. Como colega periodista, Brillanti esperaba que Hernández siguiera los estándares éticos de la profesión y buscara las dos versiones de la historia.

La conductora subrayó que, como figura pública, Hernández podría haberla contactado a través de sus redes sociales o por medio de colegas periodistas. Brillanti lamentó que Hernández no hubiera buscado una comunicación directa con ella para obtener su perspectiva

“La admiraba muchísimo, sé que tiene dos premios de periodismo nacional, me extraña que no me haya buscado para preguntarme, porque yo también soy periodista y siempre se buscan las dos versiones. Soy una figura pública, me pudo haber encontrado en cualquiera de mis redes o buscar el teléfono con colegas como ustedes, si ya se metió en el tema del espectáculo, busca a colegas para que llegue a las personas”, externó Brillanti.

ACLARA CONFLICTO CON GALILEA MONTIJO

En medio de esta controversia, Lilí Brillanti aclaró que su conflicto con Galilea Montijo no está relacionado con las acusaciones de Anabel Hernández. Brillanti destacó que sus diferencias con Montijo surgieron en el ámbito laboral y no tienen conexión con las alegaciones en el libro de Hernández. Su enfoque principal en la demanda legal es asegurar que su nombre sea desvinculado de Arturo Beltrán Leyva.

Lilí Brillanti reiteró su deseo de que se aclare la situación y se limpie su nombre de cualquier acusación falsa. Su principal objetivo con la demanda legal es que se tomen medidas para corregir el daño causado a su reputación. La conductora concluyó afirmando que no tenía ningún motivo para obsesionarse con tener una relación o un hijo con alguien que nunca conoció y que espera que la justicia prevalezca en este asunto.