Con audios, Anabel Hernández confirma relación de Galilea Montijo y Sergio Mayer con Beltrán Leyva

“Sergio Mayer era el encargado de conseguir a las artistas, me lo dijo a mí directamente. Él le pagaba 10 mil dólares por cada artista que llevaba , era una especie de proxeneta. Estoy segura; me dijo que La Barbie era amigo de Sergio Mayer, porque él tenía interés de llevarle mujeres a Arturo, porque te recompensaba muy bien esos negocios,” se puede escuchar en el audio.

SERGIO MAYER EXHORTA A ANABEL HERNÁNDEZ A PRESENTAR PRUEBAS

“Hasta la fecha, ella como periodista nunca me ha buscado. Me ha mencionado en todos sus libros y habla de investigaciones, pero yo nunca la he visto y nunca he sido requerido. Una cosa es que mi nombre aparezca en algunas investigaciones y otra es que haya investigaciones en mi contra. La invito a que presente pruebas en mi contra; si sabe algo de mí y tiene elementos, tiene la obligación de presentar los elementos,” respondió Sergio Mayer cuando fue cuestionado sobre el tema.

En cuanto a cómo obtuvo esta información, Anabel Hernández menciona que la obtuvo de Celeste, una mujer con la cual Arturo Beltrán Leyva tuvo un hijo. Ella dice haber sido testigo de diversas conversaciones y reuniones con figuras públicas.

