$!Limitarían deportaciones con nuevas reglas propuestas por el gobierno de Biden

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a los reporteros que la política nueva se sustenta en la realidad de que Estados Unidos no puede ir detrás de todas las personas que no tienen permiso legal para estar en el país ni debería intentarlo, ya que muchos “han sido miembros que han aportado a nuestras comunidades durante años”.

El anuncio se produce en momentos en que Biden ha enfrentado críticas de sus aliados por su dependencia en un mandato de salud pública establecido por el entonces gobierno de Trump para expulsar prácticamente de inmediato a los migrantes detenidos en la frontera con México, al tiempo que los republicanos arremeten en su contra por no hacer lo suficiente para contrarrestar un incremento enorme de migrantes que intentan entrar al país . Su gobierno ha expulsado a cerca de 5.000 haitianos que ingresaron desde México hacia Del Río, Texas, en semanas recientes.

A diferencia de las reglas interinas, la actividad criminal no está limitada a la categoría conocida en términos legales como delito mayor con agravantes, sino que de penderá de “la suma de hechos y circunstancias”, aseguró Mayorkas. Las directrices nuevas entrarán en vigor el 29 de noviembre.

Las autoridades serán instruidas a enfocarse en aquellos que no son ciudadanos y que han cruzado recientemente la frontera, es decir, después del 1 de noviembre de 2020, o aquellos considerados como una amenaza debido a “actividades delictivas graves” . El Departamento de Seguridad Nacional incluye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) y a la Patrulla Fronteriza.

Los activistas a favor de una política migratoria estricta han criticado los lineamientos internos, los cuales tenían un objetivo similar a las reglas anunciadas el jueves, debido a que eran percibidos como un enfoque descendente y que impedía arrestos de bajo nivel que podrían brindar pistas sobre casos más grandes o ayudar a disuadir la inmigración irregular.

Mayorkas recalcó que no tiene mucho sentido ir detrás de los cerca de 11 millones de inmigrantes que están en el país sin estatus legal, incluso si las autoridades tuvieran la capacidad para hacerlo.

“Ellos contribuyen al bienestar de nuestro país y la justicia requiere que utilicemos nuestro criterio en conformidad”, señaló. “El hecho de que un individuo sea no ciudadano elegible a su expulsión no debe ser la única base para ejercer acción en su contra”.