Línea 2 del Metro será objeto de una ‘reconstrucción’, aseguró el Gobernador de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó las obras de rehabilitación de las columnas de la Línea 1 del Metro y anunció que se realizará la reconstrucción de la Línea 2 ya que detectaron serios daños en su diseño y se tendrán que cambiar todos los capiteles.

El jefe del ejecutivo estatal habló de una “intervención mayor” porque trae problemas desde que se creó.

Acompañado del secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal y el director de Metrorrey, el jefe del ejecutivo estatal destacó que el estado tendrá la movilidad segura y sustentable que siempre debió poseer.

“Si bien vamos a arrancar tres nuevas líneas (4,5 y 6) prácticamente vamos a reconstruir la 2 y dar un mantenimiento puntual a las líneas 1 y 3 para que al terminar el sexenio, Nuevo León pueda gozar de seis líneas de primer nivel”, destacó.

Indicó que se acelerará la reconstrucción de la Línea 2 a efecto que la estación Universidad quede lista para los estudiantes que acuden a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Además, destacó que en noviembre del año pasado se pagaron de adelanto 2 mil millones de pesos para los vagones de las nuevas líneas del Metro.

Por su parte, el director de Metrorrey, expuso que se tiene un avance físico del 45 % de rehabilitación de las columnas de la Línea 1, que estiman concluir en febrero de este año.

En su mensaje, el gobernador del estado destacó que se alista el embellecimiento del Río Santa Catarina.

“He pedido a todo el equipo que tiene que ver con infraestructura que me hagan un plan para reconstruir, embellecer y hacer un espacio público en las áreas del lecho donde no se afecte el cauce”, compartió.

Se proyecta la remodelación del río desde el Parque La Huasteca hasta la avenida Israel Cavazos, en Guadalupe.