Llaman a regular Airbnb para frenar desplazamientos; especialistas y ciudadanos solicitan reformas a leyes

CDMX.- Especialistas y ciudadanos solicitaron al Congreso de la Ciudad de México y al Gobierno capitalino regular la renta de corta estancia que se oferta en aplicaciones como Airbnb, ya que está llevando al desplazamiento de personas.

Los expertos expusieron que un mecanismo para regularlos sería incluir lineamientos en la Ley de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Ordenamiento Territorial, los cuales no se han aprobado, además de modificar la Ley de Vivienda o actualizar el Código Civil.

“Al Gobierno de la Ciudad le da miedo regular el mercado en renta, sólo en este momento está en el Código Civil, pero no lo hemos regulado, digamos, en la Ley de Vivienda”, dijo el representante de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la Ciudad de México, Armando Rosales

García.

“Los Airbnb funcionan como establecimientos mercantiles y se les debería de regular como tal, es decir, pagar impuestos, supervisiones periódicas, igual como se verifica a un hotel que cumpla con medidas de protección civil, estar sujetos a la Ley de Salud. No estamos en contra de los Airbnb, pero se les tiene que regular adecuadamente”, afirmó Rosales García.

Karla vivió por más de tres años en el departamento del edificio Victoria, en la calle López 44, en la colonia Centro. En menos de cuatro meses le avisaron que no le renovarían el contrato.

“Nos mandaron una notificación de que ya no iban a renovar los contratos, y así salimos. Respetaron los contratos, pero ya no los renovaron, van a hacer un Airbnb, las rentas iban desde 8 mil hasta 16 mil pesos. (...) Me he enterado que están arreglando los departamentos, los están amueblando para que sean Airbnb”, relató.