‘Lo que digo de ella lo sostengo’... Anabel Hernández sobre Galilea Montijo y ‘El Barbas’

La periodista y experta en temas de seguridad y narcotráfico, Anabel Hernández, dijo que ella se hace responsable de lo que publicó en su libro ‘Emma y las otras Señoras del Narco’ sobre la relación amorosa entre la conductora de HOY, Galilea Montijo y el líder de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán ‘El Barbas’.

“Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, expresó en una entrevista para Infobae.

El cuestionamiento viene a raíz de la reacción de Galilea Montijo, que mediante un video en sus redes sociales amagó con demandar a la periodista por la mención en su libro.