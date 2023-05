Loret de Mola da la razón a AMLO y reprocha racismo y clasismo de la oposición

“Hasta emerge, como nunca, sale a flote el racismo: ‘¿Cómo ahora los nacos van a gobernar? ¿Y cómo los nacos son los predilectos? Si antes, los de la élite, eran los hijos predilectos del régimen’ . No les gusta. A mí me decían, ofensivamente— había un alimento para gatos, Whiskas. Porque es el preferido de las gatas; de cada diez gatas, ocho lo prefieren. Estaba cañón el racismo”, acusó Obrador.

“Centran sus ataques en el aspecto de un político o una política, en su manera de hablar, en su color de piel, en su forma de vestir. Estos no son argumentos. Esto es racismo, simple y llano, clasismo, también”, calificó.

Advirtió a la oposición y a la sociedad “que no se tapen los ojos” y reconozcan que López Obrador tiene razón al hacer las denuncias de su conferencia matutina.

“Que la oposición y la sociedad no permitan que en el barco de frenar el autoritarismo del presidente, de combatir la corrupción del régimen, y de exigir resultados del gobierno, se estén subiendo impulsores de los peores valores, y de las peores regresiones a los derechos humanos.

“Si la oposición no puede sacudirse estas voces, no hay futuro. Ya si no es por convicción, al menos por el pragmatismo de la aritmética política. ¿O van a hacer de la elección un asunto de razas? ¿Van a explotar la polarización en función del color de la piel o de la forma de hablar? Si es así, la oposición ya perdió, y además lo tendría muy merecido”.