Luis Alfredo Garavito “La Bestia” el asesino serial y pederasta latino que acabó con la vida de casi 200 niños (Videos)

“Soy una persona maltratada, soy una persona que en sus años de juventud su papá lo maltrato” expresó Garavito quien confesó en una entrevista que lleva por nombre “En las manos de Dios” del periodista Guillermo Prieto la Rotta que desde temprana edad ya mostraba tendencias homosexuales, aunque decía que también le gustaban las mujeres, fue víctima de violación y se sentía identificado con el patrón de conducta de su padre.

Según explicó en la entrevista, en algún tiempo se mostró gustoso por la “magia negra” y aseguró que había “vendido su alma al diablo”.

“En Octubre del año 92 estando en la ciudad de Cali (Colombia) siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio”, relató el asesino, asegurando que nadie podría entender la situación por la que pasó.

Insistió que los niños son fáciles de encontrar ya que están por todas partes y nunca tuvo que buscar a ninguna de las víctimas, porque se encontraba con ellas por casualidad, las engañaba y se las llevaba, uno de los principales motivadores fue el dinero, puesto que muchas de las víctimas se encontraban en situación de calle o escasos recursos.

“Honestamente, honestamente yo no viole ninguna víctima, no me considero un violador, cometí los homicidios, llámese como se llame”

Entrevista “En las manos de Dios” del periodista Guillermo Prieto la Rotta: