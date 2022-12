La madre de Sofía y Esmeralda, jóvenes que cayeron a una coladera, pidió ayuda al vocalista de Zoé, León Larregui, debido a que sus hijas tenían la ilusión de acudir a verlo.

Al finalizar la misa que se llevó a cabo a un mes de los hechos, justo en el lugar donde cayeron, la madre de las víctimas señaló que “quiero creer en que la justicia existe por primera vez”.

Además, destacó que ella está muerta en vida y que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de sus hijas, ya que ella no pidió estar en esa situación.

“Voy a ir a todas las dependencias que sean necesarias, no me importa, tengo todo el tiempo del mundo. Sin mis niñas ya no tengo vida”.

Recordemos que el pasado 10 de noviembre dos jóvenes murieron a las afueras de la estación del Metro Velódromo en la alcaldía Iztacalco, luego de que cayeran en una coladera que estaba abierta.

De acuerdo con primeros informes, las víctimas eran hermanas y se dirigían al concierto de la banda Zoé, que tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, pero cuando se dirigían al recinto, las chicas, debido a la falta de iluminación, no vieron que había un pozo descubierto y una de ellas cayó.

La hermana que quedó afuera quiso auxiliarla, pero también se fue al fondo de registro, lo que ocasionó que ambas perdieran la vida ahogadas, el pasado 10 de noviembre.