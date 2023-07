Maestra se avienta ‘perreo’ intenso con alumno en graduación (video)

Como era de esperarse, el polémico video generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, en las que muchos internautas elogiaron a la guapa maestra.

TE PUEDE INTERESAR: Maestra denuncia a alumna porque la golpeó por quitarle el celular

“Cómo no me tocó una maestra así en el bachillerato”, “ni cómo ayudar a las pobres maestras cuando les cae la ley por asaltacunas” y “Dónde estaban esas maestras cuando iba yo a la escuela con razón no me gradué jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, muchos otros expresaron molestia y opinaron que el comportamiento de la maestra fue inapropiado, porque señalan que la maestra no debería haber dejado pasar esta situación, y mucho menos los estudiantes, mientras que algunos argumentan que ella es una modelo y no una maestra.

Con información de medios