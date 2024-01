‘Magnifican’ medios los hechos violentos del país: AMLO

López Obrador afirmó en su conferencia que existe una “campaña de mentiras” que no ha tenido resultados, en contra de su administración.

“Ayer que fui a Orizaba a recordar a los mártires de Río Blanco, el compañero periodista de Radio Fórmula con la misma pregunta. Le digo: ‘no es contigo’, no se lo arrebate como dicen, le digo: préstame, le agarré su micrófono, ‘son los dueños que están enojados”, mencionó el mandatario federal.

“Es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia, ya no les queda de otra, por algo será que están desesperados” , expresó en su conferencia matutina.

El mandatario aseguró que la oposición no ha tenido los resultados que busca, ya que la población tiene confianza en su gobierno.

“En su afán de afectar al gobierno de la transformación, no pueden y cada vez enseñan más el cobre”, manifestó.

Sobre el episodio que protagonizó con un periodista de Radio Fórmula en Veracruz, el presidente negó que le arrebatara el micrófono al reportero durante un encuentro con medios.

“El compañero periodista de Radio Fórmula le digo no es contigo. No se lo arrebaté como dicen, su micrófono, ‘están enojados los dueños, no es contigo, porque a ellos los mandan’, porque es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia”, dijo.

El domingo 7 de enero se registraron en el país 86 asesinatos, de acuerdo con datos del Gobierno Federal, la mayoría de los casos se concentraron en los estados de Guanajuato, Sonora, Estado de México, Michoacán y Baja California.