‘Mal ejemplo’... AMLO arremete contra la SCJN por negarle a Lenia Batres reducción de sueldo

“Creo que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces si ellos no la respetan, en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo y empiezan a retorcer los ordenamientos legales, como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto `huizachero´, pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de derecho. Ya ven que en el discurso, `La ley es la ley´, `El Estado de derecho´, ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad haya un Estado de derecho, no de chueco”.

En esa línea, recomendó a la también hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, regresar el dinero que crea conveniente si así lo desea.

“Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el Presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación. Creo que eso no se le puede negar a nadie”, declaró.

También le sugirió inscribirse directamente al ISSSTE y no atenderse en clínicas privadas.

“Ciertos personajes, al menos me consta de uno, con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica”, acusó.

Adicionalmente, López Obrador adelantó que el próximo 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, dará a conocer las iniciativas para reformar al Poder Judicial.

“Vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial, una iniciativa, y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República, como lo establece el artículo 127”, aseveró.

¿POR QUÉ LENIA BATRES PIDIÓ LA REDUCCIÓN DE SU SUELDO COMO MINISTRA DE LA SCJN?

Dos días después de haber asumido el cargo de ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama hizo pública su petición a la ministra presidenta, Norma Piña, de recibir un sueldo menor para respetar el discurso de Austeridad Republicana del líder del Ejecutivo.

En el documento compartido a través de su cuenta de X, antes Twitter, se lee lo siguiente:

“Solicito (...) me sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, párrafo tercero; 7, fracción III, inciso d, y párrafo segundo de dicha fracción; 11 y 13, inciso a, de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos”, dijo AMLO.

En la misiva Batres también solicitó ser inscrita al ISSSTE, y no ser acreedora del seguro de separación individualizado y las cajas de ahorro especiales.