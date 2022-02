Mara Lezama es la candidata de ‘Juntos haremos historia’ a gubernatura de QRoo

Mario Delgado, presidente de Morena, estuvo presente en el evento, así como dirigentes estatales del PVEM, Fuerza por México y Partido del Trabajo.

Ya en el templete, Mara Lezama dijo: “Hemos cumplido con todos los requisitos y estaremos atentos a la resolución de las autoridades, siempre de acuerdo a la ley.

“He llegado hasta aquí como una luchadora social de más de 30 años. Soy parte de una transformación. Me enorgullece que el evento sea en Chetumal, ciudad que es y siempre será la capital del estado”, aclaró.

“Estoy convencida que la capital tiene que ser punta de lanza, modelo y ejemplo de la transformación que el estado requiere. La transformación llega y es hora de transmitirlo a todos, en casa por casa, con orgullo y decisión este mensaje de esperanza”.

Indicó que irá al rescate de los pobres, olvidados y desprotegidos. “Eso se tiene que terminar en Quintana Roo”, expuso.

“Tenemos la obligación de encarar este proceso, unidos para enfrentar ese embate de los conservadores que quieren mantener privilegios, que instalaron una desigualad insultante”, aseveró.

“Nos enorgullece nuestra cultura maya, y nos duele los abandonados, cuyo rescate es el objetivo principal de la transformación. Vamos juntos a reivindicar la política, la misma que reivindica la cuarta transformación”, apuntó.

Por el bien de todos, añadió, primero los pobres. “Vamos a luchar por justicia social, la igualdad. Vamos por proyecto que busca acuerdos, consensos, buscando el bien común, de la gente”.

Señaló que su proyecto enarbola los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, concluyó.

