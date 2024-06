Mariana Rodríguez y MC impugnan elecciones de Monterrey por presunta intervención de ministeriales

ADRIÁN DE LA GARZA ACUSA A MARIANA RODRÍGUEZ Y SAMUEL GARCÍA DE FABRICAR EVIDENCIA EN SU CONTRA

Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey, respondió a las acusaciones a través de un video de dos minutos en sus redes sociales. En su mensaje, acusó al gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez, de fabricar evidencias falsas para influir en la elección. De la Garza cuestionó la tardanza en la presentación de las pruebas, subrayando que fueron compartidas una semana después de la jornada electoral.

“Por las propias publicaciones que hace la ex candidata, me entero de que hubo detenciones y no me extraña, porque si algo hubo el día 2 de junio fue compra de votos de Movimiento Ciudadano y una intervención sin precedentes del Gobierno Estatal en la elección. El propio Gobernador concluyó que la jornada electoral fue una jornada tranquila, ahora, a más de una semana después pretende ensuciarla, ¿por qué una semana después? Por una razón muy sencilla, porque es el tiempo que han tardado en fabricar sus historias”, declaró De la Garza.