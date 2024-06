Máynez descarta impugnar la elección y desaprueba decisión de Xóchitl Gálvez

El ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez , descartó que fuera a impugnar las Elecciones del 2 de junio, afirmando que hay que respetar la decisión de la población; además, criticó que Xóchitl Gálvez , ex abanderada del PAN, PRI y PRD, por anunciar que presentará una impugnación a los resultados.

Mientras que, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, el ex aspirante presidencial afirmó que también desea ‘lo mejor’ a quien le toque gobernar.

“Hay muchas cosas qué hacer, pero también tengo ganas estos días de estar con mi familia, de pensar desde otro lugar las cosas y lo vamos a ir compartiendo y decidiendo juntos además, de qué es lo que siga pero también creo que hay que saber respetar y decir, bueno, la gente eligió y también creo que hay que desearle lo mejor a quien le toca ahora gobernar”, indicó.

“Honestamente creo que aunque me tiren y me digan, miren yo nunca he tenido una plática con Claudia Sheinbaum, más que cuando la vi en los debates, cuando la he saludado, ayer le llamé para felicitarla y pues no tengo nada personal ni contra ella ni contra Xóchitl (Gálvez)”, agregó para defenderse a un día de la elección, de quienes lo señalaron como ‘esquirol’; ya que nunca ha hablado con la virtual ganadora ni con la panista.

Dijo sentirse ‘un poco de gusto’ que México tenga su primera mujer presidenta, argumentando que muchas mujeres ‘lucharon para que sucediera’; “Honestamente dentro de todo me da un poco de gusto por muchas niñas y niños en México, está bien que el país tenga una mujer presidenta, le trato de ver ese enfoque, porque hay muchas mujeres que lucharon para que eso sucediera”, puntualizó en la transmisión en vivo.