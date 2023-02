‘Me arruinaron mi vida’; reaparece ‘El Jaguar’, presunto involucrado en feminicidio de Debanhi

El caso de Debanhi Escobar, víctima de feminicidio en Nuevo León, continúa sin respuestas. Sin embargo, las teorías conspirativas sobre lo que verdaderamente sucedió aquella noche del 2022, marcaron la vida de los trabajadores del Motel Nueva Castilla, de las amigas de la joven, y de un sujeto al que llamaban “El Jaguar”.

Responde al nombre de Gustavo Soto Miranda, y por mucho tiempo estuvo relacionado con el asesinato, presuntamente, porque es medio hermano del dueño de la empresa Alcosa, a donde Debanhi se acercó para pedir ayuda.

Con motivo de esclarecer la supuesta participación en la muerte de la joven, “El Jaguar” dio una entrevista al youtuber “Gusgri”, donde rompió en llanto tras revelar que la implicación le costó su reputación, oportunidades laborales e, incluso, contempló quitarse la vida.

“Me destruyeron mi vida, eso de tener pensamientos suicidas no es de Dios, me sentía en un abismo. Sentía que estaba volviéndome loco. Ya no sabía si estaba despierto o estaba soñando, iba y me dormía y soñaba con lo mismo, despertaba y era lo mismo”, dijo Miranda.

En la entrevista titulada “Me dicen Jaguar y esta es la verdadera historia”, el señalado defiende su inocencia en la desaparición de Debanhi Escobar, la cual culminaría en su feminicidio, y el hallazgo de su cuerpo dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en Escobedo, Nuevo León.

Mientras diversos usuarios señalan que “El Jaguar” busca la fama y dinero, él asegura que sólo quiere limpiar su nombre, además, dejar de perjudicar a su familia, quienes también han recibido amenazas de muerte por su presunta implicación.

Sin embargo, Miranda también afirmó que el padre de Debanhi, Mario Escobar, lucraba con el feminicidio de su hija, además, dijo que decenas de youtubers hacían lo mismo con el caso que cimbró al estado y a México.