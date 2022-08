La joven Cielo Isamar narró a través de sus redes sociales que tras presuntamente ser asaltados el pasado mes de julio acudieron a la embajada de México en Estambul y la cónsul los corrió: “ Yo no recibo enfermos, lárguense de aquí”, además de haber dudado de que eran esposos, dijo Cielo, ¡pues su pareja es moreno y ella blanca!

Asimismo, la pareja de mexicanos platicaron a Publímetro que están molestos y claman por justicia después de perder a su bebé, debido a que acudieron ante las autoridades mexicanas, pero no hicieron nada para ayudarlos; desde hace casi un mes se encontraban varados en Europa sin dinero para el vuelo y alimentos.

“Llegamos el pasado 10 de julio a la comunidad de Taksim, en el centro de Estambul, nos alojamos en un hostal, todo iba de maravilla, pero cinco días después comenzó nuestra pesadilla, cuando cuatro hombres de raza negra, que hablaban entre turco y musulmán nos atacaron. Nos llegaron por la espalda, a mi esposo lo sometieron en el suelo con una navaja y a mí con una pistola. Me arrebataron de mi cintura la mariconera en la que llevaba nuestras copias de pasaportes, 6 mil 250 euros y un celular. Cuando nos sueltan, estos tipos huyen por diferentes lados. De repente, me empiezan a dar mis ataques de epilepsia y nadie de la gente que se encontraba alrededor quiso ayudar a mi marido a que me calmara. Los turcos son muy miedosos porque nadie hizo nada para ayudarnos”, contó Cielo.