‘Mexicanos no son xenófobos’... AMLO niega que autoridades estén rebasadas por la crisis migratoria

El presidente federal remarcó que se están atendiendo las situaciones que causan la migración, como la pobreza y la inseguridad , como ocurría en la administración del ex presidente Felipe Calderón.

Recordó que México sólo es un país de paso para los migrantes de los país de centro América, explicó. Asimismo, hizo mención que se está apoyando a los migrantes para evitar que sean violentados.

“Últimamente ha habido un incremento en el flujo migratorio, primero bajo y ahora está subiendo, y por eso vamos a tener el encuentro en Palenque”, declaró el Presidente López Obrador.

“Estoy invitando a los presidentes para evaluar el problema y establecer una solución para bajar el flujo migratorio y ayudarnos mutuamente, para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida migrantes, para que no sufran. Es una política que hemos tenido siempre”, dijo AMLO.

López Obrador hizo hincapié en la importancia de abordar el tema migratorio de manera humanitaria y no politizar, en contraste con lo que ocurre en Estados Unidos.

“Desgraciadamente en Estados Unidos politizan la situación migratoria y utilizan de bandera lo de la migración y se pronuncian en contra de los migrantes y le echan la culpa al gobierno del presidente Biden”, dijo.

“Han llegado al extremo de llevar a los migrantes a Texas y en invierno los mandaban a Nueva York o los ponían frente a las casas de los funcionarios de Estados Unidos. Esas son acciones muy inhumanas y politiqueras.”

El llamado del Presidente López Obrador para reunirse con otros líderes regionales busca buscar soluciones colaborativas para el fenómeno migratorio, con un enfoque en la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.

La reunión se perfila como un esfuerzo para abordar de manera conjunta los desafíos y las necesidades de los migrantes en la región.

Sobre si los mexicanos rechazan a los migrantes, el mandatario federal comentó que los mexicanos, con excepción de algunos sectores, no practican la xenofobia, ya que entienden las razones de porque los migrantes dejan sus naciones y buscan llegar a los Estados Unidos.

Sobre la reunión de la próxima semana, López Obrador dijo que aún no tienen confirmado quienes son los presidentes de los países de Centroamérica que asistirán para tratar temas sobre migración.