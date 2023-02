México, de estar del lado equivocado del Río grande al lado bueno del Océano Pacífico, afirma Fareed Zakaria

El periodista y analista global de política y economía, Fareed Zakaria, expuso ante los consejeros del TEC de Monterrey la importancia de aprovechar el momento que está pasando México en materia económica advirtiendo que no se puede pensar que podríamos sobrevivir pensando en que vivimos en una isla y que los problemas externos no nos pueden afectar.

La política pone en peligro la estabilidad y los avances logrados en las últimas tres décadas. El autor de 10 lecciones para un mundo post-pandemia argumenta que durante los años 90 y 2000, los líderes estadounidenses y mexicanos trabajaron juntos para mejorar la cooperación en cuestiones económicas, de seguridad y migratorias, lo que llevó a un período de crecimiento y estabilidad en la región.

Sin embargo, Zakaria señala que la retórica y las políticas de la política puede socavar esta relación. Expuso que incluso Trump se dio cuenta que su mensaje de construir un muro fronterizo y su retórica hostil hacia México no dio resultados y que México es un gran aliado la cooperación en áreas clave como la migración y el comercio, “quizá pensó que si debió construirse un muro pero en la frontera sur de México”.

TE PUEDE INTERESAR: Deja José Antonio Fernández Carbajal presidencia del Consejo del Tec de Monterrey

Plantea que México está en una posición perfecta para aprovechar la oportunidad de satisfacer al mercado más importante del mundo. “México tiene una gran oportunidad, está produciendo en lo llamado ReGlobalización, las compañías se están saliendo de Rusia, por la guerra, de China, porque la resiliencia que la pandemia dejo expuesta generó mucha inestabilidad. Y hoy lo que buscas es la estabilidad. No quieres todos los huevos en una misma canasta. Y más importante no quieres tu producción tan lejos que no puedes mantener certeza ni control. Este efecto lo estamos viendo en la India, en Vietnam, y claro en México. Es una nueva globalización. ‘Ahora podemos decir que México paso de estar en el lugar equivocado del Río Grande al lugar más valioso del Océano Pacífico’”.

Zakaria también señala que la retórica de la política puede tener consecuencias peligrosas, como el aumento del nacionalismo y aunque resalta que se debe de cuidar la soberanía de los países se podría imitar lo que sucedió en la zona Euro donde los países regulan los procesos de comercio, economía y política. “Los políticos buscan influir en base del miedo más que de la esperanza, y eso hace que las personas se frenen y no actúen, “hoy lo que vende es el miedo y lo podemos ver cuando Trump vendió el miedo como mensaje a los estadounidenses en su campaña diciendo que los chinos se iban a quedar con sus fábricas, los mexicanos con sus empleos y los terroristas con su libertad. Y los americanos lo compraron. Y es por eso que el papel de las universidades deben tener materias y profesores enfocados en educar a nuestros jóvenes hacia un pensamiento más plural, más critico y de defensa de la democracia. Es decir formar mejores ciudadanos.”