México es el tercer país más letal para los periodistas: RSF

CDMX.- La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó su reporte anual, en el que México destaca como el tercer país más letal para los reporteros al registrar en lo que va del año el asesinato de cinco periodistas.

En el informe indican que el país comparte lugar con Bangladesh, con cinco muertes y está por debajo de Palestina con 16 homicidios y Pakistán con 7 asesinatos.

TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil de Nuevo León reparte chocolate y cobijas ante bajas temperaturas

La organización detalla que en los últimos cinco años -durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador- el país registró el asesinato de 37 comunicadores, dos menos que los que fueron asesinados en Palestina.

“Los periodistas no mueren, los matan; no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado; no han desaparecido, los han secuestrado. Estos crímenes, a menudo orquestados por gobiernos o grupos armados, son un agravio al derecho internacional y, con demasiada frecuencia, quedan impunes”, afirma Thibaut Bruttin, director general de RSF.