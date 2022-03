$!México es visto como “zona de barbarie” tras riña en estadio de Querétaro

En junio de 2018 México fue designado por la FIFA como sede conjunta al Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la primera nación que organiza la justa tres veces. No obstante, desde entonces le han perseguido las manchas de los gritos discriminatorios producidos por la afición mexicana y que ya ameritaron más de 17 sanciones.

Otro organismo en alzar la voz tras lo acontecido en Querétaro fue Concacaf. Actualmente, tres equipos mexicanos se encuentran con vida compitiendo en los cuartos de final de la Concachampions (León, Pumas y Cruz Azul), además de que México es el país con más representaciones para dicha región en la Copa del Mundo (16 de 21 participaciones posibles).

“Los impactantes actos de vandalismo y violencia ocurridos anoche en Querétaro, México, no tienen lugar en el futbol ni en la sociedad. Los pensamientos de todos en Concacaf están con las víctimas de estos terribles eventos y sus familias. Concacaf condena totalmente este tipo de comportamientos y hacemos un llamado a las autoridades locales para que investiguen a fondo estos actos criminales y responsabilicen a quienes han manchado nuestro juego”.

Tanto FIFA como Concacaf pronunciaron en sus comunicados su compromiso por apoyar a la FMF y a la Liga MX para aplicar “fuertes sanciones” a los responsables.

La última vez que México fue expulsado de una Copa del Mundo fue en Italia 1990 con el caso de los cachirules, cuando se descubrieron casos de futbolistas registrados en categorías menores con edades falsas durante un torneo juvenil en Arabia Saudita en 1989.

Otras voces fuera de la industria del fútbol se sumaron a la crítica: “Horrible lo sucedido en el estadio de La Corregidora, otro espacio más oscurecido por la violencia y la descomposición social que vive México. Que esto sea un fondo que no se toque nunca más en la Liga MX”, mencionó Alison Elías, economista mexicana egresada de Harvard y actual residente del país de Luxemburgo, en sus redes sociales.

De igual forma, la organización Non Violence, con sede en 212 países, señaló: “Sí, la sociedad en México vive en una violencia estructural y cultural extrema. Sí, las manifestaciones de violencia directa son cada día más frecuentes. Y sí, no se aplican las soluciones adecuadas. No. La violencia no desaparece con el olvido, más educación es igual a menos violencia”.

Del entorno futbolístico emitieron su opinión personajes como Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador de la selección mexicana; Rafael Márquez, campeón de la Champions League con Barcelona; y Edson Álvarez, actual referente del Ajax de Ámsterdam, todos condenando la situación y calificándola como una vergüenza.

“Esto no es futbol. Impotencia, tristeza, vergüenza y miedo entre otras cosas más al ver todo esto. Perdió el futbol mexicano. Y ahora porque se dio en un partido de futbol, pero esto es algo con lo que toda la gente tiene que vivir todos los días. Miedo, inseguridad y violencia. Y yo sé que el mundo y el país están viviendo situaciones peores que un ‘simple’ partido de futbol. Pero no es nada más que el reflejo que somos como sociedad”, escribió Álvarez en sus redes sociales, mientras que en su partido del fin de semana lució una playera con la frase “No más violencia”.

El club inglés Tottenham Hotspur y la Ligue 1 (primera división de Francia) también se unieron con un mensaje para pedir por el freno a la violencia y pronta resignación a las familias de las víctimas. Así, México tuvo eco en el mundo pero, tal como ha ocurrido con las sanciones por el grito discriminatorio, no ha sido un eco de manera positiva.

