‘México necesita una presidenta’; Xóchitl Gálvez responde a Quinto Informe de AMLO en San Lázaro

”El estado que guarda México es deplorable, pero con el esfuerzo de todas y todos, pronto va a estar mucho mejor. Le pese a quien le pese la ley sí es la ley, nunca más una presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás, necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad”, destacó.

Enseguida, señaló que se debe devolver la paz a la gente “y regresarle el miedo a los criminales”; calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador de traicionar la esperanza de millones de mexicanos, respondiendo a su Quinto Informe de Gobierno.

“Tenían todo para hacer realidad la transformación; respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras, y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad, no hubo transformación, hubo destrucción y hoy en este quinto informe sabemos que México no solo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración”, expresó.

