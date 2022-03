México no es colonia de Rusia, ni de China o EU; AMLO descarta presencia de espías rusos en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que México es un país libre, soberano e independiente. Asimismo señaló que el país “no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”.

Durante su conferencia matutina desde Morelos, López Obrador respondió a las declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Clen Van Herck, quien aseguró que en México había una gran cantidad de espías rusos.

“Es una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano... debe saberse cada vez más porque aparece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero que México es un país México libre, independiente y soberano. que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, refirió.