México no se quedará sin luz pese a incremento en precio del gas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no se quedará sin energía eléctrica, pese a que el precio del gas incremente ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, esto debido a que podría haber un desabasto de gas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no existen problemas en el tema de la electricidad porque se tienen contratos para recibir gas y en caso de que aumente el precio se cuenta con otras formas de generar energía eléctrica como lo son las termoeléctricas, combustóleo y carbón.

“Pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aún aumentando el precio del gas, como ya sucedió en las heladas en Texas, ellos padecieron más que nosotros, fue lamentable que tardaron como un mes sin energía eléctrica”, refirió.

Por otra parte, AMLO señaló que la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania es la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

El Presidente indicó que nuestra república no acepta que un país invada a otro ya que va en contra del derecho internacional.

“Somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón. Es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido”, expresó AMLO.