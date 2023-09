México Siglo XXI: Un llamado a lo humano frente a la IA como Chat GPT y Midjourney

¿Qué mensaje dar a jóvenes en medio de una revolución de tecnología e inteligencia artificial como Chat GPT y Midjourney? México Siglo XXI inició con un llamado a lo humano, al sentimiento, a la creatividad, un mensaje a los 10 mil jóvenes presentes dentro y fuera del escenario del Auditorio Nacional.

Frida Kahlo contra Midjourney, los sentimientos del ícono mexicano no podrían igualarse con tecnología. Lo propio con mensajes e ideales que han llevado a Checo Pérez, Paola Longoria, Guillermo del Toro y más personajes que han marcado la historia de México ¿o sí?, quizá aún no se puede replicar y ese fue el mensaje, no dejar de estar conectados con la esencia de lo humano y para los humanos.

No se trata de una declaración de guerra contra la IA, la Fundación Telmex Telcel -auspiciada por las empresas del mismo nombre- son un referente en la comunicación y avances de tecnología en Latinoamérica. Por lo que no se trata de un balazo en el pie, sino una invitación a ser puentes con ella para seguir avanzando.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta ‘Fundación Telmex Telcel’ México Siglo XXI 2023 con Alfonso Cuarón, Will Smith y Andre Agassi

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MÉXICO

La inteligencia artificial y sus beneficios en salud, han ayudado a ser más efectivos, mejorar las consultas. En educación, para ajustar la forma de ofrecer y mejorar las bases para seguir aprendido. Carlos Slim Domit, describió durante la apertura del evento, cómo desde diferentes áreas la tecnología está permitiendo evolucionar de forma más acelerada y con beneficios palpables a corto plazo.

La edición número 21 de México Siglo XII auspiciada por la Fundación Telmex Telcel cuenta con la asistencia de 10 mil jóvenes; es conducido por Alberto Lati, Oso Trava, Majo y una “figura” de Inteligencia Artificial Sof-IA.