¿Te llamaron desde Reino Unido? ¡Cuidado! Conoce este nuevo tipo de fraude

¿QUÉ ES EL FRAUDE TIPO ‘WANGIRI’?

El método wangiri, de origen japonés, significa literalmente “una llamada y corte”. Se trata de un tipo de fraude documentado desde hace varios años en diversas partes del mundo. Funciona de la siguiente manera:

- El usuario recibe una llamada que se corta tras uno o dos tonos.

- La intención es provocar curiosidad para que la persona devuelva la llamada.

- Al hacerlo, la comunicación se dirige a líneas de tarifa premium internacional, con cargos por minuto significativamente altos.

- En ciertos casos, devolver la llamada puede activar servicios no solicitados, lo que representa un riesgo económico adicional.

ESTOS SON LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS PERSONAS QUE RESPONDEN LLAMADAS DE REINO UNIDO

Este tipo de estafa fue reportado anteriormente en países como España, Reino Unido y Argentina. Sin embargo, en los últimos meses se ha observado un repunte de casos en México, lo que ha encendido las alertas entre especialistas y autoridades.

Expertos en ciberseguridad han señalado dos principales riesgos al responder o devolver estas llamadas:

1. Cobros elevados por comunicación internacional: La devolución de llamadas a números desconocidos con prefijos como +44 podría conectar al usuario con servicios que generan cargos inmediatos a la línea.

2. Exposición de datos personales: En algunos casos, los números están vinculados a sistemas automatizados que graban la voz del usuario o intentan dirigirlo a enlaces sospechosos a través de aplicaciones como WhatsApp, lo que abre la posibilidad de suplantación de identidad o robo de datos.

Verónica Becerra recomendó a los usuarios tomar precauciones adicionales, como no contestar llamadas de números desconocidos, no devolver llamadas internacionales no solicitadas y ajustar las configuraciones de privacidad en WhatsApp para limitar el acceso a su información personal.

GOBIERNO FEDERAL REACCIONA A FRAUDE RELACIONADO CON LLAMADAS DE REINO UNIDO

Durante la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, celebrada el martes 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema al ser cuestionada por periodistas sobre la proliferación de llamadas con supuestas ofertas de trabajo procedentes del Reino Unido.

La mandataria hizo un llamado a la ciudadanía a estar alerta: “A la ciudadanía en general (pedirles) que no contesten los teléfonos que no reconocemos”, indicó. En tono informal, agregó que “no les quieran ver la cara de europea”, en referencia a los números con lada del Reino Unido.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que la dependencia a su cargo aún no tiene información detallada sobre este tipo específico de fraude telefónico. Aun así, indicó que se está comenzando un proceso de análisis para determinar el origen y alcance de estos intentos de estafa.