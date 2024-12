$!Acusan traileros que SAT los obliga a pagar multas injustificadas

Empresarios del autotransporte de carga en Nuevo León acusaron a autoridades federales de terrorismo fiscal al cobrar multas injustificadas, que van de entre 25 mil y 100 mil pesos por unidad, impuestas por la Guardia Nacional en las carreteras del País en nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se trata, acusaron, de una práctica que tiene poco más de dos años, pero que se ha agudizado en el último.

Son infracciones por supuesto exceso de peso o de velocidad, entre otras, pero las faltas no se demuestran.

”La gente de la Guardia Nacional no sabe; metieron a gente que no está preparada y por darte un ejemplo, te paran y te dicen “esta unidad lleva sobrepeso”, ¡pero no tienen báscula! Todo es bajo su propio criterio y ponen la multa”, contó un transportista que pidió el anonimato.

Las fuentes describieron que las empresas afectadas han recurrido a tribunales fiscales y ganan los juicios, pero aun así el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige el pago de la multa para borrarlas de su listado con “opinión negativa”.