Adeuda 7 mil mdp Pemex a constructores

Las deudas que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene con proveedores y empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) podrían alcanzar hasta los 7 mil millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, la deuda formal es de 3 mil millones de pesos, pero si consideran los montos no registrados el monto sube a 7 mil millones de pesos, informó el organismo.

“Hay muchas empresas que no quieren dar su información, ya sea porque están en una dinámica en donde quieren contratar de nuevo, pero hay deuda que todavía no está registrada porque no está facturada”, destacó en conferencia Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC.

Recordó que la mayoría de las deudas que tiene Pemex con los constructores tienen más de 12 meses y que el organismo cuenta con 310 facturas de los adeudos.

“Las empresas constructoras están atravesando por problemas muy, muy delicados por falta del pago. Muchas están a punto de la quiebra. Es un problema serio, es grave que esperamos que pronto se resuelva”, alertó.

El líder de los constructores señaló que las empresas ubicadas en Coatzacoalcos, en Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, Ciudad del Carmen, Campeche, en la región del Transístmico son las más afectadas por dichos adeudos por eso hizo un llamado a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) para aplicar un plan de apoyo.

ALERTAN POR REFORMA

La reforma laboral con la que se busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, tendría un impacto de entre 20 y 30 por ciento en el costo de la producción para las empresas constructoras si es que no se dan apoyos para su implementación, advirtió la CMIC.

En conferencia de prensa, Méndez Jaled destacó que es necesario que se otorguen incentivos fiscales, financieros y subsidios temporales para absorber el costo de nuevas contrataciones.