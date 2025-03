Afirma Sheinbaum que ningún país gana en esta guerra de aranceles

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha aclarado que ningún país gana con esta guerra de aranceles, que inició el Gobierno de Donald Trump.

“Nadie, nadie. El objetivo que ha planteado Estados Unidos es que EE.UU. importa demasiado y que lo que quieren pues es producir más en su país”, declaró en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Banco Mundial combate a pobreza sostenible en México

“En el caso de México, no me voy a referir al resto del mundo porque nos corresponde hablar de México, hay muchos estudios que muestran cómo la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos, por la integración productiva que hay; no es que aquí se fabrique todo un coche, sino que aquí se fabrica una parte y allá se fabrica otra, y entonces eso genera mucha productividad”, explicó.

La respuesta de la mandataria mexicana ocurre luego de que el Gobierno de Donald Trump impusiera esta semana aranceles del 25 por ciento a todo el acero y aluminio que sea exportado a los EE.UU.

Estos gravámenes afectarán sobre todo a Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam, en acero; y a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China, en aluminio.