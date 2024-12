Alerta Noroña a oposición por enfrentamiento con Yunes... hasta llevar guantes de box al Senado

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, responsabilizó a la oposición del zafarrancho registrado en la sesión del pasado 5 de diciembre, cuando senadores de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) estuvieron a punto de llegar a los golpes.

En entrevista con medios de comunicación, acusó que los opositores no terminan de digerir la derrota con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez en favor de la reforma judicial y están jugando con fuego, pues se la han pasado “agrediendo, provocando, injuriando y hostilizando” al legislador veracruzano, por haber tomado la decisión de apoyar a la Cuarta Transformación (4T).

Fernández Noroña hizo un nuevo llamado a la cordura, al insistir en que la agresión a la dignidad de una persona es una línea que no se debe rebasar.

“Yo esperaría que no vuelva a pasar, pero tampoco es para espantarse. No sería ni el primer ni el último Congreso que se liara inclusive a golpes, ha pasado eso. No estoy diciendo que sea lo que deba suceder, no estoy diciendo que sea la forma, nosotros tenemos mayoría, tenemos los argumentos, tenemos la razón, no deberíamos caer en esas provocaciones, pero entiendo que esas cosas sucedan”, expuso.

Noroña advirtió que la oposición tiene que entender que si hay una provocación habrá una reacción. “A uno le corre sangre en las venas también, o sea, no tienen ningún derecho a cruzar una línea que hace rato que están cruzando y tienen que hacerse cargo que están jugando de manera muy irresponsable, que están provocando, que están tensando las cosas más allá de lo razonable”, recalcó.

El presidente del Senado dijo que espera que los ánimos mejoren, y si no es así, llevará al recinto unos guantes de box. “Vamos a tener un espacio ahí para resolver controversias de esa manera”, bromeó.

ZAFARRANCHO EN EL SENADO

El pasado jueves, el senador panista Mario Humberto Vázquez desató un zafarrancho al cuestionar a Yunes Márquez por su incorporación en la bancada de Morena.

El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, exigió disculpas junto con Yunes Márquez, aunque supuestamente amenazaron con golpear al panista.

