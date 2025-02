AMLO inició la estrategia de seguridad de Sheinbaum: García Harfuch

La estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum es la misma que planteó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante su intervención en la Segunda Reunión Plenaria del Partido Verde, Harfuch aseguró que el tabasqueño perfiló la estrategia, que prioriza la atención a las causas.

“Una cosa que se ha mencionado mucho es un supuesto cambio de estrategia, que ahorita hay una estrategia nueva; la realidad es que no lo es. El Presidente López Obrador inició la estrategia de seguridad”, sostuvo el funcionario.

La declaración de Harfuch surge a más de cuatro meses de que Sinaloa se ve sumergido en una ola de violencia que se desató a partir de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, y de que estados como Tabasco registren un repunte en homicidios y quema de automóviles.

La atención a las causas, explicó, la aplicación de inteligencia, coordinación -entre secretarías y estados- y la consolidación de la Guardia Nacional son los cuatro ejes de la estrategia para combatir la inseguridad.

“Cuando la Presidenta lo anunció al inicio, que es el eje más importante, de atender las causas que generan la violencia, hubo críticas de que: ‘Ay, sólo van a atender las causas, y no van a combatir la violencia’. Son acciones paralelas, si no atendemos las causas, que generan la violencia, si no le damos mejores oportunidades a los jóvenes, si no les damos.. donde se genera la violencia”, sostuvo.

Además, el Secretario aclaró que la estrategia de seguridad está encabezada por Sheinbaum, y no por él.

“La estrategia de seguridad aquí no la encabezo yo, la encabeza la Presidenta de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todos los días, ella dirige la estrategia de seguridad”, acotó.