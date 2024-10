Anuncian Sheinbaum y empresarios de México y EU inversiones por 20 mil mdd

El secretario recordó que entre México y Estados Unidos existen fuertes lazos comerciales y que entre las dos economías no compiten, “nos complementamos”, afirmó.

REFORMAS NO AFECTAN

Después del CEO Dialogue, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el encuentro se plantearon mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, con la finalidad de despejar dudas sobre la reforma al Poder Judicial y la iniciativa de reforma eléctrica.

Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna de estas propuestas significa un problema para la inversión en Méxco, y al contario, “se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho”.

“Y al mismo tiempo planteamos nuestra estrategia de inversión, tanto de inversión pública, que ustedes la conocen, de inversión en vivienda, de inversión en empresas, de inversión en carreteras, de inversión en puertos, que muy pronto la vamos a presentar, en infraestructura en general, y al mismo tiempo los sistemas que nos pueden tener para la inversión pública”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta también platicó con los inversionistas sobre el proyecto que tiene para la creación de Agencia de Transformación Digital, organismo que busca simplificar los trámites para la llegada de inversiones en el país.

“Ese fue esencialmente el diálogo que estuvo presente con la mayoría de las Cámaras. Igual que estuvieron presentes empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, de las distintas cámaras, (...) además se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de 20 mil millones de dólares en nuestro país para el año 2025”, resaltó la presidenta.

Claudia Sheinbaum también detalló que aunque no fue un tema que se abordara en la reunión, el sector privado está interesado en la seguridad en carreteras, pero será un tema que se pondrá sobre la mesa.

“Vamos a tener una mesa de trabajo particular sobre seguridad en carreteras, por ejemplo, que les interesa al sector privado y a nosotros también, y a los ciudadanos también, obviamente. Planteamos la estrategia que tenemos, pero no es en este momento un problema que se haya planteado para la inversión. Hay incluso inversiones planteadas en Tamaulipas que no tienen que ver con la seguridad, sino que están en puerta”, refirió.