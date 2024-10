‘Asesina’ y ‘traidora’: abuchean a Norma Otilia, exalcaldesa de Chilpancingo, en funeral de Alejandro Arcos

Además, compartió un video de casi dos minutos en el que reafirmó su amistad con el fallecido alcalde. En el video, Hernández comentó:

“Hoy con profundo dolor he despedido a mi amigo, a mi hermano de lucha por construir un mejor Chilpancingo, donde compartimos nuestros inicios en la actividad social y política desde el PRD, posteriormente nos separaron los partidos, pero no los ideales. Desde aquí, desde el fondo de mi corazón le reitero a su esposa Sandri, Alejandrito, a sus hermanos, a sus papás, que cuentan con mi solidaridad y mis condolencias ante tan artero crimen. Me sumo al clamor que hoy hace la sociedad chilpancigueña”.