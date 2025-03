ASF observa daños al erario por más de 6 mmdp durante el gobierno de Cuauthémoc Blanco en Morelos

Entre las observaciones realizadas ese año, se detectó mal uso de los recursos destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo; probable desvió del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que se detectaron ocho obras no terminadas; así como observaciones por más de 19 millones de pesos en el uso del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, del que observaron adjudicaciones directas, pagos a sobreprecio y adquisición de armas y municiones sin documentación justificativa y comprobatoria.

Además de esas indagatorias, existen 130 auditorías en las que se da cuenta de otras irregularidades como adjudicaciones directas, pagos a sobreprecios, adquisición de armas y municiones sin documentación justificativa, daños al erario en la implementación del programa Escuelas de Tiempo Completo, obras incompletas, alimentos de Diconsa que no fueron entregados, presuntos desvíos en programas de medicamentos gratuitos, desaparición de equipos industriales, pagos en exceso a altos funcionarios y hasta pagos a personas fallecidas, entre otras cosas.

En ese año también se descubrió evidencia de productos alimenticios no perecederos entregados por Diconsa, S.A de C.V., de los que no existe evidencia de su entrega; contratos de los “asesores externos especializados” por más de 16 millones de pesos; pagos en exceso a seis servidores públicos del sector salud por cerca de un millón de pesos, así como compra de medicamentos a sobrecosto y adquisición de medicamento con claves no incluidas en el listado de precios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En el año 2021, las ASF observó al gobierno de Blanco Bravo por más de 515 millones de pesos, de los que se descubrió mal uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, luego de que se utilizaron más de 10 cuentas bancarias para la administración de los recursos del fondo, más pagos en exceso a altos funcionarios, entre otras cosas.

En 2022, el gobierno del estado de Morelos cometió presuntos desfalcos por 994 millones de pesos por “pagos que se consideraron improcedentes”, mientras que en 2023 las observaciones rebasaron los mil 921 millones de pesos, entre otras cosas por la compra de dos lavadoras semiindustriales, dos secadoras semiindustriales y una licuadora industrial que no se localizaron físicamente al momento de la revisión, así como adquisición a sobrecostos de relojes checadores y sumadoras genéricas, así como el incumplimiento de obras que eran parte del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2023.

Cabe resaltar que la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer en el mes de octubre las primeras fiscalizaciones correspondientes a 2024, del que Cuauhtémoc Blanco Bravo gobernó durante ocho meses.