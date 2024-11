Así reacciona Elon Musk, dueño de Tesla, a accidente de Cybertruck en Guadalajara

Dos accidentes recientes en México han generado preocupaciones sobre la seguridad de la camioneta Cybertruck de Tesla. Uno de ellos, ocurrido el sábado en el cruce de las avenidas Américas y López Mateos en Guadalajara, dejó a cuatro ocupantes, incluyendo a una joven aparentemente menor de edad, con lesiones significativas tras chocar contra la glorieta Colón.

Los servicios de emergencia llegaron alrededor de las 6:00 horas y encontraron la camioneta completamente destruida; tres personas estaban dentro y una mujer fue lanzada fuera del vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Estrella su Cybertruck contra casa en CDMX; señala a cantante de corridos tumbados

REACCIONA ELON MUSK A ACCIDENTE

La usuaria de X, @BigImpactHumans, compartió imágenes del segundo accidente, expresando: “No tengo idea de qué estaba haciendo la persona que conducía este Cybertruck en México, pero este accidente es sorprendente. Todos los ocupantes del Cybertruck sobrevivieron. Si esto no demuestra la seguridad de los vehículos Tesla, entonces no sé qué lo hará.”