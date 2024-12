Aumentan lujos y deuda con el presupuesto aprobado por Morena: PRI

CDMX.- La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional condenó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados y aseguran que en el proceso no hubo discusión sobre el tema pese a la apertura de la oposición

Durante la madrugada del viernes fue aprobado el presupuesto con recortes a áreas claves de la administración publica como salud, seguridad, medio ambiente y educación.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI lamentó que no habrá aumento en programas sociales ignorando que ya están en la Constitución.

“¡Lo único que aumenta es la deuda y los lujos de los políticos del oficialismo! La austeridad solo es para el pueblo, para ellos bodas de lujo, helicópteros y camionetas blindadas. ¡Son una vergüenza!”, remarcó.

ELECCIÓN JUDICIAL

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que la elección del Poder Judicial podría “bañarse de sangre” por la violencia que se vive en el país, como ocurrió en el proceso electoral pasado.

El senador recordó que en el proceso electoral pasado hubo más de mil ataques contra candidatos y sugirió que por esta ola de violencia debe cancelarse la elección judicial para próximo 1 de junio.

“Ahora, imagínate esa es la pregunta, ¿cuántos jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras van a asesinar? ¿Cuántos? ¿Cómo le van a hacer? Ese procedimiento que están haciendo no solo es fuera de todo lugar, es algo imposible, es algo inviable, permite la participación de la delincuencia organizada, del crimen organizado en un proceso tan importante y que no tiene pies ni cabeza”, cuestionó el dirigente.

“Esas son las ocurrencias de un gobierno. Esta es una locura, esto rompe el régimen democrático, destruye el Poder Judicial. Entonces, sí, y lo vemos con mucha preocupación, porque claro que va a ocurrir, ya ocurre ahorita. (...) Será muy complicado, no tienen los recursos, no tienen los elementos necesarios, no tienen los instrumentos para poder llevar a cabo el proceso que quieren hacer”, añadió.

De líder de los tricolores afirmó que la violencia está desbordada en el país y lamentó la ejecución del magistrado Edmundo Román Pinzón, en Acapulco, Guerrero, lo que calificó como un hecho trágico.

“En prácticamente más del 40 por ciento del territorio nacional no se puede transitar. Está fuera de control el tema de seguridad”, citó el priista.

“Necesitamos estar atentos para que resuelvan el tema de seguridad, porque sucede y sucede y somos vistos a nivel internacional y se señala en muchos lugares, y lo han dicho, lo han escrito, lo han señalado no solo en medios de comunicación, aquí los vecinos, los Estados Unidos y otros país del mundo, porque ha sido señalado y se ha dicho que gobernadores, que legisladores e integrantes del Partido Morena de los vínculos que tiene con el crimen organizado”, señaló.