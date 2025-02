Buscan revivir PRD con nuevo partido

Un grupo de perredistas, encabeza por Jesús Zambrano, busca revivir al PRD por medio de otro partido llamado Ciudadanos Unidos.

De último momento, la organización Nueva Opción Democrática presentó su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirse en instituto político nacional.

“Luego de un proceso de profunda reflexión, en el que se recogió el ánimo de la mayoría de los ex militantes, simpatizantes, y dirigentes del PRD a nivel nacional y en los estados, un grupo de ciudadanos hemos decidido notificar al INE nuestra decisión de iniciar el procedimiento para constituir un nuevo partido: Ciudadanos Unidos” indicaron en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Oposición pierde votos y militantes; Morena los gana

Quienes registraron la solicitud son del grupo cercano a Jesús Zambrano, entre ellos su secretario particular, Juan Carlos Servín Morales; el ex consejero perredista Miguel Ángel Rojas Torres, y Pablo César Lezama, ex funcionario de Tlalpan y ex consejero electoral.

Tras 35 años, el año pasado, el PRD perdió su registro como partido por no alcanzar el 3 por ciento de la votación, pues en la elección a diputados, logró un millón 449 mil 176 votos, el 2.4 por ciento de la votación nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Xóchitl fallas del PAN, PRI y PRD en elecciones pasadas

Si cumplen los requisitos, a partir de la primera quincena de febrero, los ex perredistas podrán comenzar con sus 20 asambleas estatales para reunir 256 mil 30 afiliaciones válidas.

En dichas reuniones deberán asistir, al menos, 3 mil personas diferentes.

En su pronunciamiento, los perredistas argumentan que su ex líder, Jesús Zambrano, advierte que la inercia en la que esencialmente se mantiene el Gobierno de Claudia Sheinbaum respecto del sexenio obradorista ha agravado muchos de los problemas que éste le heredó.