Cargan ciudadanos con costos por inseguridad en México

Los altos costos que genera la inseguridad a los mexicanos forman parte de los pendientes que enfrentará la Administración de Claudia Sheinbaum, ya que actualmente equivalen a 1.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra prácticamente no cambió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En 2018, dichos costos por la inseguridad eran de 285 mil millones de pesos; para 2021, en medio de la pandemia, bajaron a 245 mil millones; y en la última medición, correspondiente a 2023, repuntaron a 282 mil millones, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

Aunado a esto, los costos de medidas preventivas de los hogares, como la colocación de cerraduras o candados, cambiar puertas y ventanas, colocar rejas y bardas, entre otras, ascendieron a 91 mil 700 millones de pesos el año pasado.

Jesús Carrillo, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), destacó que los costos superan por mucho el Presupuesto destinado al rubro de impartición de justicia, que fue de 141 mil millones para 2024.

“Lo que no se hace por cuestión de la inseguridad también importa, y eso no es fácil de cuantificar: cuánto perdimos de empresas que no se crean, inversiones, cuánto deja de crecer la economía en algunas regiones por estos costos, estos temores que se generan en la ciudadanía, quizá alguien decide no comprar un coche nuevo o no ir a un restaurante”, expuso Carrillo.

Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos?, coincidió en que el cálculo que hace el Inegi está subestimado.

Refirió que otros estudios, como el Índice de Paz en México 2024, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica el impacto económico de la violencia en el País en 4.9 billones de pesos, lo que equivalente a 19.8 por ciento del PIB al calcular costos indirectos o de oportunidad.