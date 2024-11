Chocan Morena y la oposición durante votación CNDH en el Senado... hasta colocan una mampara

Liderados por el senador panista Ricardo Anaya , la oposición pidió al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña que tomara en cuenta las sugerencias para asegurar la secrecía del voto de los legisladores. López Hernández aseguró que las boletas no necesitaban estar previamente marcadas para asegurar los 87 votos a Piedra Ibarra , ya que los senadores de la Cuarta Transformación (4T) ya estaban ‘en perfecta coordinación’ .

Sigue el pleito en la votación para titular de la CNDH La oposición pide una mampara para garantizar voto libre y secreto; Morena se niega -"Otro día van a querer meter a un burro", dice Adán Augusto -"Sea serio; no provoque más carcajadas en Harvard", responde Lilly Téllez pic.twitter.com/FMJX1QrKY6

“Pedimos que retiren la mampara, no está en el acuerdo...vamos a reanudar la sesión, pero antes del proceso de votación... no le voy a dar la palabra a nadie y uno de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política es que esa mampara sale del salón de sesiones”, expuso ante la molestia de la oposición.

Y así la #Agresión de la panista en el @senadomexicano a nuestra compañera @KarinaIRuiz . Inadmisible, inaceptable. Me habían tocado forcejeos, pero nunca que en un forcejeo se utilice el objeto para golpear a otra persona. Mi solidaridad contigo compañera Karina.... pic.twitter.com/2spEg68Pit

SECRECÍA EN VOTO ATORA ELECCIÓN

Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, afirmó que hay dos elementos que son insustituibles en un proceso democrático: la libertad con la que se vota y las garantías para hacerlo de manera secreta.

“Si las y los senadores, cualquiera que sea el caso, son coaccionados para emitir un voto, no se está emitiendo un voto libre. Y, por lo tanto, la secrecía del voto justamente da esa posibilidad. Efectivamente, le voy a contestar completando la reflexión. Es un derecho. Si ustedes lo quieren ejercer o no, ese es su problema, pero hay quien demanda garantías para ejercer el voto con secrecía y me parece que lo menos que tiene que ser este Senado de la República es concedérselas”, indicó.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que en ninguna parte del reglamento “se exige lo que la oposición está exigiendo, yo he hecho un llamado y lo volveré a hacer de cualquier manera que se mantenga la secrecía del voto”.

Dijo que “hay precedentes en un sentido diferente al que la oposición está exigiendo para esta votación y a mí me parece que lo que se ha planteado que está dentro del reglamento se ha concedido y en lo que no que nos quieren obligar a una dinámica diferente no se acepta”.

