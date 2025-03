Cinco años después, personas aún viven con las secuelas del Covid-19

” Soy oxígeno dependiente, me sugirieron 2 litros por minuto por las noches y es lo que todavía utilizo. Actualmente, manejo cifras de oxígeno de entre 89 y 91% ”, señaló.

Desde entonces, José se realizó varios exámenes. “ Me han hecho estudios de espirometría, pero principalmente el SPECT cerebral, que es medicina nuclear. Me han hecho tres, el último fue en julio del año pasado” , contó. El médico destacó que en sus resultados se puede observar la gravedad de su condición tras el Covid-19. “ Hay una baja perfusión hacia el cerebro que disminuye mucho el oxígeno ”, explica.

Pero los problemas no acabaron ahí. Falta de memoria, temblores, deterioro en la salud mental, dolores musculares y afectaciones en el ciclo del sueño son los principales síntomas que el médico detectó tiempo después de contagiarse.

Lo internaron 18 días tras ser diagnosticado grave y pasó un mes de aislamiento en su casa hasta recuperarse. “ Llegó un momento en que sí pensé, yo me voy a morir ”, aseguró en una entrevista para EL UNIVERSAL.

Zayuri Ortiz Monteón, diseñadora gráfica, es otra de las personas que padece Covid persistente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), esta condición afecta más a mujeres a hombres.

Falta de aire, dolor muscular y fallas en la memoria, son los principales síntomas que le aquejan.

”Cuando me hicieron un estudio para verme los pulmones, arrojó que ambos quedaron como si yo hubiera fumado. Yo no soy fumadora, tengo 42 años y nunca lo he hecho”, expresó la profesionista en entrevista para EL UNIVERSAL.

COVID-19 TAMBIÉN AFECTÓ LA SALUD MENTAL

Los efectos sicológicos derivados del Covid persistente son bastante comunes entre los afectados. José reveló que esta situación agravó sus problemas de depresión y ansiedad. “Trato de distraerme, para que mi mente esté ocupada. Porque de otra manera esta situación me hace pensar que tan afectado quedé y cuántas personas están igual que yo”, expresó.

La información emitida por el gobierno de México y el sector Salud sobre las secuelas del Covid es casi nula. Son pocos los centros de salud y hospitales que cuentan con el contenido de difusión acerca del Covid prolongado.

La falta de empatía es una situación que Zayuri y José destacan durante su proceso de adaptación tras el término de la emergencia sanitaria en México. “Nos ayudaría mucho a todos tener más conciencia (...) Al inicio todos pensamos que el Covid era exclusivamente pulmonar, pero realmente es desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo”, agregó el radiólogo.

